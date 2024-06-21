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(SİNOP) Tarım arazisinde çıkan yangında 2,5 hektarlık alan zarar gördü

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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyündeki tarım arazisinde çıkan yangında, rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından evlere sıçramadan söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SİNOP) - Sinop'ta, tarım arazisinde çıkan yangında, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökçeağaçsakızı köyündeki tarım arazisinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında arazideki ağaçlarla birlikte bir samanlık köle döndü. Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından evlere sıçramadan söndürülürken olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında, 2,5 hektarlık alan yangında zarar gördü.

Kaynak: ANKA / Yerel

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