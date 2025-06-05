Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Ziyarete Açıldı

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi Ziyarete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Avrupa Birliği desteğiyle yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, müzenin tarihi atmosferinden etkilendiklerini ve yapılan yeniliklerin etkileyici olduğunu belirtti.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyarete açıldı

SİNOP - Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, restoran çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılından bu yana yürütülen restore çalışmalarında sona gelindi. 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul'dan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezmek için geldiğini belirten Murat Kalaycı, "İstanbul'dan Karadeniz turuyla geldik. Sinop'un önemli yerlerinden biri olan cezaevine geldik. Çok etkileyici. Daha önceki ceza sistemiyle karşılaştırıldığında çok ağır cezalar uygulanmış burada. İçerisi güzel, beğendik. Daha önce de Ankara'da Sincan cezaevine gitmiştik. Şimdi buradaki cezaevine de geldik. O zaman ki tarihi ve duyguları anlatan mekan yapılmış" diye konuştu.

Daha önce 3 kez Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezen Okan Aydın; "Daha önce cezaevine 3 kez geldim. 4'üncü defa olarak da eşimle beraber gelmek istedim. Açıkçası, restorasyon yapıldığını bilmiyorduk ve yeni haliyle karşılaştık. Daha önceki kısımlar daha doğaldı evet ama restorasyon sağlandıktan sonra da, müze havasına erişilmiş. Müze havasına erişildikten sonra da bazı şeyler daha toplu olarak, daha açıklayıcı olarak, metinlerle ve kameralarla destekleyici günümüz şartlarına uygun şekilde restorasyon yapılmış." dedi.

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesini gezdikten sonra çok etkilendiğini söyleyen Mine Akkurt; "Gerçekten çok etkileyici. O tarihi yaşamak, o zaman gitmek gerçekten çok güzel bir çalışma yapılmış. Hücreler, içerdeki canlandırmalar, tarihi eserler, o dönemde kullanılan eşyalar oldukça enteresan. Sanki o günlerde yaşıyormuş gibi bir hissiyat bırakıyor insanlarda." ifadelerine yer verdi.

Berat Duyan ise; "Eski haline göre çok gelişmiş. Muazzam olmuş diyebilirim. O dönemleri daha da, yaşatır hale gelmiş. Hücreleri gezdik, koğuşları gezdik. O dönemi gözümüzde canlandırdık. Muhteşem olmuş şimdiki hali" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı

Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon satın alındı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.