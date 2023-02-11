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Sinop'tan afet bölgesine 8 konteyner gönderildi

Yerel Haberler

Sinop'tan afet bölgesine 8 konteyner gönderildi

Sinop'tan afet bölgesine 8 adet barınma konteyneri, çadır ve jeneratör sevk edildi.

Sinop'tan afet bölgesine 8 adet barınma konteyneri, çadır ve jeneratör sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgeye insani ihtiyaçların karşılanması için yardımlar sürüyor. Sinop İl Özel İdaresi ve Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından hazırlanan tam teşekküllü 8 adet barınma konteyneri, insani yardım malzemeleri, jeneratör ve barınma çadırı afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Ayrıca vatandaşlardan toplanan yardımlar ile emniyet ve jandarma personelinin de deprem bölgesine destek sağlamaya devam ettiği belirtildi. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Sinop Yerel Haberler

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