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Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Osman Aksu - Yerel
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Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkilediSİNOP Sinop'un Pervane mevkiinde ve kent merkezinde meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

SİNOP Sinop'un Pervane mevkiinde ve kent merkezinde meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

Sinop kent merkezinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalar meydana geldi. Sabah saatlerinde kent merkezi Pervane mevkiinde ve kent merkezinde araçlar buzlanma yüzünden yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Ptt aracı istinat duvarına çarptı

Öte yandan, Havalimanı mevkiinde buzlanma dolayısıyla PTT'ye ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Sinop Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Sinop'taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Tragger, Sinop, PTT, kar, Yerel, Haberler

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