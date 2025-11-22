Sinop'taki Emeklilerden Maaş Artışı Talebi: En Düşük Maaş 40 Bin Lira Olmalı

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip şehri Sinop'ta yaşayan emekli yurttaşlar, yeni yılda en düşük emekli maaşlarının 40 bin liraya çıkarılması gerektiğini söyledi. Emekli yurttaş Kayhan Konukçu, "Alım gücümüz düşüyor ve emeklilerin de yaşam standardı düşüyor. Çünkü emekli insanın daha çok bakıma ihtiyacı var. Beslenemiyor, alışveriş yapamıyor. Ucuz, çürük, kıyıda kenarda kalmış gıdalardan ücretsiz şekilde almaya çalışıyorlar" dedi. Emekli yurttaş Ahmet Soyöz ise, "Bir çarşıya çıkıyorum, bir seferde 5 bin lira harcıyorum. Bu 5, 10, 15 derken bir anda bitiveriyor. 30 gün nasıl gelecek? Gelmiyor yani 30 gün" diye konuştu.

Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip şehri Sinop'ta yaşayan emekli yurttaşlar, yeni yılda emekli maaşlarına yapılmasının istediklerin zamma ilişkin görüşlerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Emekli yurttaş Kayhan Konukçu, şöyle konuştu:

"Emeklilerin durumu berbat. Niye berbat? Emeklilerin aldığı maaş ortada. 16 bin liradan başlayan bir, emeklilik maaşı var. Asgari ücret 21 bin lira ve bu sene yaşanan enflasyonu yani gerçek enflasyonu hepimiz görüyoruz. Pazarda, çarşıda, her yerde enflasyon aldı başını gidiyor. Alım gücümüz düşüyor ve emeklilerin de yaşam standardı düşüyor. Çünkü emekli insanın daha çok bakıma ihtiyacı var. Beslenemiyor, alışveriş yapamıyor. Görüyoruz işte pazarları. Pazartesi, perşembe pazarında akşam saat 18.00'dan sonra gidin orada insanların halini görürsünüz. Ucuz, çürük, kıyıda kenarda kalmış gıdalardan ücretsiz şekilde almaya çalışıyorlar. Diğer taraftan tüm alanda yani sağlıkla ilgili alanda, ulaşımda her şeye zam geliyor. Dolayısıyla bizim maaşlarımıza, ben de bir emekliyim, bununla ilgili bu oranda zam gelmeyince ne oluyor? Alım gücümüz düşüyor ve emeklilerin gerçekten şu anda yaşam standartları çok altta. Psikolojileri bozuluyor, sağlık sistemleri bozuluyor. Hepsi, bunların hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bir an önce emeklilerle ilgili yeni bir çalışma yapılmalı. Sadece yüzdelik dilimlerle artışlar değil, seyyanen zamlarla aradaki farkın kapatılarak emeklilerin alım gücünün düzeltilmesi gerekiyor."

"Bir çarşıya çıkıyorum bir seferde 5 bin lira harcıyorum"

Emekli yurttaş Ahmet Soyöz, şöyle konuştu:

"Emekliliğin durumu hiç iyi değil. Çünkü emekli olan maaşa kaldıysa iş için çok zor. Ben diyelim ki birinci dereceden devlet memuru emeklisiyim. 30 bin liraya yakın maaş alıyorum. Bir çarşıya çıkıyorum. Bir seferde 5 bin lira harcıyorum. Bu 5, 10, 15, 20 derken bir anda bitiveriyor. 30 gün nasıl gelecek? Gelmiyor yani 30 gün. Tamam ben 76 yaşındayım. Hala çalışıyorum ki işte arıcılık yapıyorum, köyümde bir şeylerle uğraşıyorum ki üç kuruş daha kendi bütçeme katkıda bulunayım diye, tek maaşlı birisiyim. Geçiniyoruz çünkü çoluk çocuk kendini kurtarmış gitmiş. Eğer yanımda veyahut da bir ihtiyacı olan bir çocuğum olsa bakacak durumumuz yok. Yani kendimize bakacak durumumuz yok ki çoluk çocuğumuza bakacak durumumuz olsun."

"Emeklinin durumu perişan"

Emekli yurttaş Sebahat Mert, "Emeklinin durumu perişan. Perişan yani. Aç olsa doymuyor. İlaç alsa dünyanın parasını veriyorsun eczanelere. Hastaneler derseniz öyle, kötü durumdayız. Emeklinin maaşı 40 bin liradan aşağı olmamalı. O da ancak. Ancak geçinebilir. Karnını doyurabilir. Pahalı tabii. Asgari ücretli ne alıyor? Ne yiyecek? Çocuğu okuyorsa ne bileyim hastalık var, çocuğun okuması var, pazar var. Her şey yetişmez. İmkansız" dedi.

Emekli yurttaş Rıdvan Mert ise, "Emeklilerin bir kere kendi aralarında bir bağ kurup buna toptan tepki göstermek lazım. Yoksa bireysel olarak herkes böyle işte benim maaşım az demek yerine tepki göstermek lazım. Şimdi enflasyon Türkiye'de her ne kadar 30 civarında gösterilirse de öyle değil, yüzde 80 civarında. Öyle olduğuna göre bugün emekli maaşlarının en az 60 bin lira olması lazım ki belki geçinebilir. Çünkü Sinop'ta en ucuz kira 20 bin lira. Ben adada oturuyorum 20 bin lirayı verdikten sonra bunun elektriği, suyu, telefonu vesaire diğer giderleri yemesi, içmesi giymesi yetmez ama işte ancak ucu ucuna yeter" ifadelerini kullandı.