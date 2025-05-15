Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Sinop'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane yolunda gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi Pervane yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi çıkış istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DZ 9540 plakalı otomobil, önündeki 57 ABU 640 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 57 ABU 640 plakalı araç, önde seyreden 06 EN 608 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa süreliğine aksayan trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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