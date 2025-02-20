Sinop'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Mertoğlu köyünde kayan bir yolcu otobüsü, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı.
Sinop'ta yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Mertoğlu köyünde kar yağışından dolayı kayan otobüs traktör yardımıyla kurtarıldı.
Sinop'ta soğuk hava yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı Mertoğlu köyünde bir yolcu otobüsü, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı. Otobüs, köylülerin traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel