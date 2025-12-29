Haberler

Sinoplular Yeni Yılı Evde Geçirecek: "Bütçe Yetmiyor"

Güncelleme:
Sinoplu yurttaşlar, yeni yıldan ekonomik olarak hiçbir umutları kalmadığını ve hayat şartlarının giderek kötüleştiğini belirtti. Emeklilerin zor durumda olduğunu ve kira artışlarının sürdüğünü vurgulayan vatandaşlar, yılbaşında evde kalacaklarını ifade etti.

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan Erdoğan Doğan, yılbaşını evinde geçireceğini belirterek, "Bir köy tavuğu 800-1000 lira olursa gerisini sen düşün. Bütçe yetmiyor, bütçe zayıf" dedi. İhsan Özgün ise "Yılbaşında evimde oturacağım. Başka bir şey yaptığımız yok. Para nerede? Dur göstereyim; emeklinin cebinde 7 lira var. Ekmek bile alamıyorum" diye konuştu.

Sinoplu yurttaşlar, yeni yıldan ekonomik olarak umutlarının olmadığını ve hayat şartlarının her geçen gün daha kötüye gittiğini belirtti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurttaş Erdoğan Doğan, şunları söyledi:

"Hayat şartları çok ağır. Yılbaşından sonra her şeye zam gelecek. O, Allah'ın emri. Onun için yok yani. Piyasa çok durgun. Esnaf zaten kan ağlıyor. Vatandaş ev kirasını doğru dürüst veremiyor, çocuğunu okula gönderemiyor. Her şeye zam geldi. Gitgide kötü oluyor her şey. Yılbaşında evimdeyim, oturacağım. Başka bir şey yapacak değilim. Bir köy tavuğu 800-1000 lira olursa gerisini sen düşün. Bütçe yetmiyor, bütçe zayıf. Bu ev sahiplerine devletin bir şey bulması lazım. Kafalarına göre kira artırıyorlar. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Adam 15 diyorsa ev sahibi 30, 35 diyor. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. Emekliyi düşünmesi lazım."

"Emeklinin cebinde 7 lira var"

Kent sakinlerinden İhsan Özgün de 16 bin 881 lira emekli maaşı aldığını belirterek, "3 kişiyiz. Para yetmiyor. Nasıl ekonomi? Her gün batıyoruz. Her gün gittikçe Türkiye batıyor. Daha kötü olacak. Benim gördüğüm o; gittikçe batıyor. Devlet 'düzelecek' diyor. İnşallah düzelir. Yılbaşında evimde oturacağım. Başka bir şey yaptığımız yok. Para nerede? Dur göstereyim. Emeklinin cebinde 7 lira var. Ekmek bile alamıyorum. Bak, ekmek almaya fırına gidiyorum; 7 liraya ekmek vermezler" dedi.

Onur Arslan (24) ise, "Çoğu insan gibi biz de hayatta kalmaya çalışacağız yine bu yılda. Herkes her şeyin farkında. Herkes konuşmaya korkar oldu artık. Yılbaşında evimdeyim. Annemle tombala oynayacağım. Ne yapayım? Dışarı da çıkamıyoruz artık yılbaşında. Ben gencim; dışarı çıkıp bir aktivite yapamıyorum, kız arkadaşımla veya bir başka arkadaşımla bir etkinlik yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

Esnaf Birol Çil ise "Pandemiden sonra bayağı bir zorlandık. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha güzel olur, daha iyi rayına girer. Biz de rahat ederiz. Yoksa şu an geleceğimizi fazla göremiyoruz. İnşallah daha iyi olmasını diliyoruz. Yılbaşında çalışacağız. Mecbur çalışacağız; esnaf olarak çalışmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
