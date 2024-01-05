Sinop'ta yaşayan Selma Teker, kuşları yemliyor

Sinop'ta yaşayan Selma Teker, 13 yıldır Sinop sahilindeki kuşları yemliyor.

Sinop'ta yaşayan 74 yaşındaki Selma Teker, yaklaşık 13 yıldır her sabah kuşların karnını doyuruyor. Çevresindeki fırınlardan ve bakkallardan artan ekmekleri toplayan Teker, evinin yakınında bulunan elektrik direğine asılan ekmeklerin de çöpe gitmesine izin vermiyor. Geniş bir arkadaş çevresine sahip olan Teker, yakın çevresini ekmekleri atmamaları için tembihlediğini, kuşları yemlemenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kuşları yemlemenin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Teker, çok önemli bir işinin olmadığı sürece kuşları yemlemeyi bırakmadığını vurguladı. Teker, "Ben buraya taşınalı 35 sene oldu. 35 senenin son 12-13 senesi bu sahildeyim. Haftanın 4-5 günü çok önemli bir işim olmadığı sürece buraya geliyor, kuşları yemliyorum. Çarşıya bile giderken elim boş gitmem, topladıklarımı kuşlara ve diğer hayvanlara veririm. Hiçbir şeyi çöpe atmam değerlendirmeye çalışırım" dedi.

Koşuşturmaları beni çok mutlu ediyor

Kuşların yemlere doğru koşma görüntüsünün kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Teker, "Evimizin altında lokantalar var, fırına gidiyorum ekmek keserken dökülen kırıntıları alıyorum. Tanıdığım herkesi tembihliyorum. Onlar bana bırakıyorlar, çöpün yanına elektrik direğine asıyorlar. Hayvan çıkıp da oraya alabilir yiyebilir mi, ben onları bile alıyorum ıslatıp hayvanlara atıyorum. Bunlar benim çocuklarım, beni görünce koşuşturmaları beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. - SİNOP