Sinop'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı'ndan 35 Kez Kan Bağışı

Sinop'un Türkeli ilçesinde ikamet eden Murat Yaylalı, büyük bir yardımseverlik örneği göstererek Türk Kızılay'ına tam 35 kez kan bağışında bulundu. Yaylalı, gösterdiği bu anlamlı sosyal sorumlulukla Kızılay'ın seçkin kan bağışçıları arasına girmeyi başardı.

Türk Kızılay, Murat Yaylalı'nın karşılıksız olarak gerçekleştirdiği bu örnek davranışından dolayı onurlandırarak altın madalya ile ödüllendirdi. Altın Madalya ve Beratı, Türk Kızılay Sinop Şubesi'nde Murat Yaylalı'ya takdim edildi. Bu ödül, Yaylalı'nın bağışlarının insanlık için taşıdığı önemi ve anlamı bir kez daha vurguladı.

Murat Yaylalı'nın kan bağışıyla gösterdiği özveri ve insanlık sevgisi, çevresinde takdir toplarken, topluma örnek olacak nitelikte bir davranış sergilemiş oldu. - SİNOP