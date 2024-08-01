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Sinop'ta yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü

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Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü
SİNOP - Sinop'ta otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli uçurumdan düştü. Olay, Adabaşı Sis düdüğü mevkiinde 14.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda meydana gelen yangına müdahale eden Ankara'dan Sinop'a gelen itfaiye personeli uçurumdan aşağıya düştü. Olay yerinde bulunan görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle dağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan Dağ Arama Kurtarma ekibi talep edildi.Öte yandan 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi ile birlikte personelin arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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