Sinop'ta Yangın Müdahalesi Sırasında İtfaiye Personeli Uçurumdan Düştü

HABER: MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta ormanlık alanda yangına müdahale eden itfaiye personeli dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Olay, Adabaşı Gazi Kayası mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandaki yangına müdahale etmek isteyen ve Ankara'dan Sinop'a gelen itfaiye personeli dengesini kaybederek uçurumdan düştü. İtfaiye personelini kurtarmak için sağlık, emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uçurumdan düşen itfaiye personelini arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.