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Sinop'ta Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sinop'ta yangın: 2 ev ve 1 samanlık yandı

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Karamusalı köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Sinop'ta Yangın: 2 Ev ve 1 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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