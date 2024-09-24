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Sinop'ta Yağışlarla Oluşan Doğal Şelale Görüntülendi

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Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası kayalıklarda doğal şelale oluştu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sinop'taki yağışların ardından kayalık alanda doğal şelale oluştu

SİNOP - Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından kayalık alanda adeta doğal şelale oluştu.

Sinop'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanakla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sağanak sebebiyle rögarlar taşarken, sağanağın ardından ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Sinop Karakum Yolu üzerinde eski taş ocaklarının bulunduğu kayalık alanda sağanak yağışın ardından doğal şelale oluştu. Suların kayalardan akışı ve ortaya çıkın görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sinop'ta Yağışlarla Oluşan Doğal Şelale Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel

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