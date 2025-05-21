Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 71.9 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 71.9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta 71.9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi
SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 71,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel