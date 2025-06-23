Sinop'ta Üreten Çocuklar Köyü Açıldı

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Sinop'ta Üreten Çocuklar Köyü Açıldı
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Sinop'un Çobanlar Köyü'nde kurulan 'Üreten Çocuklar Köyü', çocuklara doğa ile iç içe eğitim imkanı sunarken, tarım, sanat ve bilim gibi alanlarda da deneyimler kazandırıyor. Yaz kampı açılışında eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sinop'ta üreten çocuklar köyü kapılarını açtı

SİNOP - Sinop'un Çobanlar Köyü'nde kurulan "Üreten Çocuklar Köyü", çocuklara doğa ile iç içe, çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Çobanlar köyünde yer alan Üreten Çocuklar Köyü, çocuklara doğa, bilim, sanat, spor ve tarım alanlarında deneyim kazandırmak amacıyla kapılarını açtı. Ata tohumlarının toprakla buluşmasıyla birlikte yaz kampı resmen başladı.

Üreten Çocuklar Köyü sahibi Elif Sivri, çocukların burada hem eğlendiğini hem de temel yaşam becerileri kazandığını belirtti. Sivri, "Burada bugün ata tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Bu şekilde yaz kampımızın açılışını da gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada çocuklarımız bahçeyle ilgileniyorlar, tarımla ilgileniyorlar. Kümes hayvanlarımız var, hayvanların bakımını yapıyorlar. Resim kursumuz, doğada matematik, eğlenceli fen bilimleri deneyleri, robotik kotlama atölyeleri, sanat atölyeleri, dikiş atölyeleri gibi atölyelerimiz mevcut, oralarda etkinliklere katılıp vakit geçiriyorlar. Daha kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz ama bir ay boyunca 20 çocuk olarak devam ediyoruz" dedi.

Kampın açılış gününe özel olarak palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve müzikler eşliğinde dans gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Etkinlikler ile ilgi bilgiler veren Sivri, "Bu güne özel palyaço arkadaşlarımız çocuklarımıza yüz boyama etkinliği yaptırıyorlar. Müzikler eşliğinde dans ettirdiler. Daha sonra çuval yarışı yapılacak. Çocuklarımızı eğlendirmek için geldiler. Çocuklarımız burada resim öğretmeni eşliğinde resimlerini yapıyorlar. Burada genel yaşam becerileri kazanmış oluyorlar. Burası çocuklarımızın dinlendikleri oyun evleri. İçeride bazen kitap okuyorlar. Bazen kutu oyunlarını alıp içeride kutu oyunlarını oynuyorlar. Bazen birbirleri ile sohbet ediyorlar. Burada teleskobumuz var. Burada da yıldız gözlemi yapıyoruz. Gündüzleri güneş gözlemi yapacağız güneş filtresi aracılığıyla. Aynı zamanda burada açık hava sinemaları yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca köyde, çeşitli cins süs tavukları ve oldukça uysal olan brahma cinsi tavuk ve horozlar da bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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