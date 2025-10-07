Sinop'ta Üniversite Öğrencilerinden Gazze İçin Farkındalık Etkinliği

Sinop'ta üniversite öğrencileri, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek için bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Gençlik'in desteğiyle Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde düzenlenen etkinlik sergiler ve farkındalık çalışmalarıyla zenginleştirildi. İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hayreddin İzzet Şahin'in okuduğu basın açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananlar hatırlatıldı. Açıklamada, saldırılarda kadın, yaşlı ve çocuk demeden 70 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği, hastaneler, okullar ve insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Uluslararası çağrı

Öğrenciler, İsrail'in işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçların durdurulmasını, Kudüs ve Gazze başta olmak üzere işgalcilerin mazlum coğrafyadan çekilmesini, soykırımda kullanılan silah ve teknolojik desteğin kesilmesini talep etti. Ayrıca uluslararası kuruluşlar ve özellikle İslam ülkelerinin etkin ve somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi ve Siyonist işgalcileri destekleyen her türlü ürünün boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlik, Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için yapılan dualarla sona erdi. - SİNOP