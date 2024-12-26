Sinop'ta Tünel Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Sinop-Samsun Yolu Demirciköy Tüneli'nde bir otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü H.S. hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Haber: Mustafa Usta
(SİNOP) - Sinop'ta otomobilin tünelde duvara çarpması sonucunda sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Samsun Yolu Demirciköy Tüneli'nde meydana geldi. H. S'nin kullandığı 57 AT 703 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı.
Otomobil, çarpmanın etkisiyle duvarda dik şekilde asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü H.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.