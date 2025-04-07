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Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Sinop'ta seyir halindeki otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta seyir halindeki otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ADF 146 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Erfelek'e doğru ilerlerken, Sinop Üniversitesi'nden yola çıkan 06 GF 1507 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu 54 ADF 146 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIFAT YILMAZ - Yerel
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