Sinop'ta TIR'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sinop-Samsun karayolunda park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü Engin Sipahi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(SİNOP) - Sinop'ta park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop- Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Engin Sipahi'nin kullandığı 34 PG 4579 plakalı otomobil, yol kenarındaki bir benzinliğin önünde park halinde bulunan 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Araçtan çıkarılan Sipahi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
