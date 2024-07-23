Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişi kurtarıldı

SİNOP - Sinop'ta bir teknenin alabora olması sonucu 6 kişilik aile kurtarıldı.

Olay, Orman Kampı Plajı sahilinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı. Denize açıldıktan bir süre sonra alabora olan tekneden denize düşen vatandaşlardan bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları ise bölgeye yakın tekne sahipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.