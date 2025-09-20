Sinop'ta Taşkın Riskine Karşı Dere Islahı Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce başlatılan "Risk Azaltma Faaliyetleri ve Olası Taşkınlara Karşı Dere Islahı Çalışmalarına Dair İş Birliği Protokolü" kapsamında Sinop'ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki illere tahsis edilen toplam 111 iş makinesinden Sinop'a verilen 9 paletli ekskavatörlerle DSİ 74. Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda Ayancık, Türkeli, Erfelek, Boyabat ve Durağan ilçelerinde dere ıslahı faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla sel ve taşkın risklerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için dere yataklarında kapsamlı temizlik ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirildiğini vurguladı. - SİNOP