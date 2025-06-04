Sinop'ta Tarihi Cezaevi Önünde Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Tarihi Cezaevi Önünde Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, motosikletli iki kişi yaralandı. Kaza, Tarihi Cezaevi önünde motosikletin otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta Tarihi Cezaevi önünde kaza: Motosikletli 2 kişi yaralandı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletli 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sinop'un en yoğun noktalarından biri olan Tarihi Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne seyir halindeki M.Ç. yönetimindeki 57 ACC 866 plakalı motosiklet, sollama yapmak isterken karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 57 ABG 547 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü ve arkasındaki yolcu yere savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta tedavi etti. Yaralı yolcu ise ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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