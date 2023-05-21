Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı
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Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı
SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince il merkezinde yapılan şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. İncelemelerde 57,89 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve 11 farklı yabancı uyruklu kişilere ait pasaport ele geçirildi. Otomobildeki 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Öte yandan, araçtan çıkan pasaportlarla ilgili emniyet güçlerince detaylı inceleme başlatıldı.