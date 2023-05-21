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Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı

Yerel Haberler

Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı

SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince il merkezinde yapılan şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. İncelemelerde 57,89 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve 11 farklı yabancı uyruklu kişilere ait pasaport ele geçirildi. Otomobildeki 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Öte yandan, araçtan çıkan pasaportlarla ilgili emniyet güçlerince detaylı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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