Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop'ta şüpheli otomobilde uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı

SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 11 yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport ile metamfetamin ele geçiriLdi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince il merkezinde yapılan şok uygulamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. İncelemelerde 57,89 gram metamfetamin, 4 ekstazi hap ve 11 farklı yabancı uyruklu kişilere ait pasaport ele geçirildi. Otomobildeki 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Öte yandan, araçtan çıkan pasaportlarla ilgili emniyet güçlerince detaylı inceleme başlatıldı.