Sinop'ta Spor Güvenliği ve Boyabat'ın Toprak Sanayisi Toplantıları Gerçekleştirildi

Sinop'ta, 2025-2026 sezonu spor müsabakalarının güvenliği ile Boyabat'taki toprak sanayisinin sorunları için önemli toplantılar gerçekleştirildi.

Spor müsabakaları için güvenlik alarmı

Sinop'ta, yeni sezon spor karşılaşmalarının huzur ve güven içinde geçmesi için tüm önlemler masaya yatırıldı. Valilikte düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda stadyumlardan okul sporlarına kadar tüm etkinliklerde alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, stadyum ve spor salonu girişlerinde yeterli sayıda görevli bulundurulması, kapasite sınırının aşılmaması, emniyet ve jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirlerini artırması, misafir seyirci uygulamalarının 6222 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmesi, seyyar satıcıların denetlenmesi ve görevli personel, yönetici ile basın mensupları için yaka kartı/yelek zorunluluğu getirilmesi konuları görüşüldü. Ayrıca, okul sporları ve turnuvalarda güvenliğin ilgili kurumlarla koordineli sağlanması, provokatif pankart ve afişlerin engellenmesi, sporcu sakatlanmaları ve acil durumlar için sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bulundurulması, gerekli müsabakalarda özel güvenlik ve kolluk görevlilerinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Boyabat'ta toprak sanayisi

Boyabat ilçesinde, toprak sanayisinin gelişimi, ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla istişare toplantısı düzenlendi. Boyabat Kalebağı Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç ve Boyabat tuğla ile kiremit sanayicileri katıldı.

Toplantıda, sektörün gelişimi ve bölgesel yatırımların desteklenmesi kapsamında; toprak sanayisinin ürün kalitesinin artırılması, kurulacak toprak analiz laboratuvarına sanayicilerin katılımının sağlanması, tarım arazisi üzerinde kurulu fabrikaların sorunlarının çözümü için alanların sanayiye dönüştürülmesi, toprak kil madeni sahası yollarının asfaltlanması ve Boyabat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) sorunları ile çözüm yolları ele alındı. - SİNOP