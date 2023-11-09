Sinop'ta "Son Akşam Yemeği" filmine yoğun ilgi

SİNOP - Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, Sinop'ta vizyona girdi. Sinoplular filme yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları'nın yazdığı ve Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu alan film, Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'ndeki sinema salonunda Sinoplu sinemaseverlerle buluştu.

Filmi izleyenler arasında bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Taşdemir, filmi başarılı ve etkileyici bulduğunu söyledi. Taşdemir, "Aziz şehitlerimizin aileleri, yakınları ve kahraman gazilerimiz ile onların evlatları ve torunlarıyla birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında çekilen 'Son Akşam Yemeği' adlı filmi birlikte izledik. Gerçekten anlamlı bir film, tekrar tekrar izleneceğini tahmin ediyorum. Çok yoğun bir metafor kullanımı da gerçekleşmiş. Yarın da Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü büyük Atatürk'ü rahmetle ve şükranla anıyoruz. Filmde emeği geçen sanatçılarımıza, yönetmenlere çok teşekkür ediyorum. Eğitici ve öğretici bir filmdi" ifadesini kullandı.

Filmi izleyenlerden Abdullah Boz, filmin tarihe tanıklık ettiğini belirterek, "Tarihin tanımını bu filmle öğrenmiş olduk. Geçmişteki olayları analiz edip inceleyip, günümüz beyaz perdeye çok iyi bir şekilde aktarılmış. 29 Ekim'den bir önceki gün Çankaya Köşkü'nde neler yaşandığı çok güzel bir şekilde beyaz perdeye aktarılmış. Çok mutlu olduk" dedi.