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Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
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Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendiSİNOP Hava sıcaklığının gün içinde ani değişiklik gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde sis etkili oldu.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendi

SİNOP Hava sıcaklığının gün içinde ani değişiklik gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde sis etkili oldu. Kent merkezini kaplayan sis bulutları, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Karadeniz'in en kuzey burnunda yer alan, kent merkezinin iki tarafının da denize açıldığı Sinop'u sis bulutları kapladı. Sabah saatlerinde soğuk olan, öğle saatlerinde ise hava sıcaklığının ani yükseliş gösterdiği ve nem oranının yüzde 97'lere ulaştığı kent merkezinde oluşan sis manzarası, Sinop Şahin Tepesi'nden görüntülendi. Hızlı şekilde hareket eden sis bulutları, kameralara yansıdı.

Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendi

Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendi

Sinop'ta sis bulutları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Sinop, Yerel, Haberler

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