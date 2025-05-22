Sinop'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Sinop'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayda H.A. ile S.A. arasında tartışma yaşandı ve H.A. S.A.'ya iki el ateş etti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sinop Bilim Sanat Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile S.A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda H.A, S.A.'ya iki el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı S.A., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızı açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı

Atatürk portresini yere koydular, ortaya bu görüntüler çıktı
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama

İBB'ye 3. dalga operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor

Süper Lig devine kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.