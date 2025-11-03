Haberler

Sinop'ta Şiddetli Fırtına Balıkçılığı Vurdu

Güncelleme:
Sinop'ta etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı, kıyıya vuran dev dalgalar hayatı olumsuz etkiledi. Gezi teknesi yan yattı, bazı küçük tekneler hasar gördü.

HABER: Mustafa USTA

(SİNOP) – Sinop'ta etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı, kıyıya vuran dev dalgalar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kıyıya bağlı bir gezi teknesi de rüzgarın etkisiyle yan yattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle Karadeniz'de metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar sahil şeridini vurdu. Balıkçılar, can ve mal güvenliği için denize açılmazken, teknelerini güvenli limanlara çekti.

Kaleyazısı Mahallesi Karadeniz Sokak mevkisinde kıyıya bağlı bir gezi teknesi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı küçük teknelerin de hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, fırtınanın deniz trafiğini ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava koşullarının ilerleyen saatlerde normale dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
