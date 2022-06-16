Sel felaketinde kaybolan fiber optik füzyon cihazına 10 ay sonra kavuştu

Sinop'ta, sahilde tomruklar arasında bulunan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından Sinop Sarıkum köyü sahilinde tomruklar arasında 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"10 aylık yapılan araştırma neticesinde cihazın Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni'ye ait olduğu tespit edilmiştir. Fiber optik cihaz ve parçalarının tam ve eksiksiz bir şekilde teslimi sağlanmıştır."