Sinop'ta şehit ailesine devlet övünç madalyası verildi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyasını takdim etti.

Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Valilik makamında gerçekleştirilen törende, 22 Aralık 2023'te Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun kızı Cemre Nare Erenoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Törene, İl Garnizon Komutanı Mustafa Yıldırıcı, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen ile şehit yakınları katıldı. - SİNOP