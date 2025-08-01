Sinop'ta şehide vefa

Sinop'un Türkeli ilçesinde Şehit Fehmi Tan, şehadetinin yıldönümünde dualarla yad edildi.

Türkeli Kaymakam Vekili Ahmed Çelik, Şehit Fehmi Tan'ın şehadet yıldönümünde ilçenin Direkli köyünde ikamet eden annesi Hanife Tan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kaymakam Vekili Çelik'i görüntülü arayarak, şehidin annesiyle telefonda görüştü. Vali Özarslan, Hanife Tan'ın taleplerini bizzat dinleyip selamlarını iletti, ailenin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenilmesini istedi.

Kaymakam Vekili Çelik, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, dile getirilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurum amirlerine gerekli yönlendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Şehit Fehmi Tan, mezarı başında dualar edilerek yad edildi.

Şehit Jandarma Eri Fehmi Tan, bölücü terör örgütü mensuplarının 31 Temmuz 1993 tarihinde karakola yaptığı saldırı sonucu şehit düşmüştü. - SİNOP