Sinop'ta Sağanak Yağış Taşkınlara Yol Açtı

Sinop ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Saraydüzü ilçesinde taşkınlar yaşandı.

MUSTAFA USTA

Sinop ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Saraydüzü ilçesinde taşkınlar yaşandı.

Şiddetli yağış Saraydüzü ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak ardından bazı köylerde taşkınlar meydana geldi. İlçeye bağlı Uluköy'de bulunan dere taştı, tarım arazilerine zarar verdi, bazı ev ve ahırları su bastı. Ayrıca köyün su şebekesi zarar gördü.