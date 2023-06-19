Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Sağanak Yağış Taşkınlara Yol Açtı

Yerel Haberler

Sinop ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Saraydüzü ilçesinde taşkınlar yaşandı.

MUSTAFA USTA

Sinop ve çevresinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Saraydüzü ilçesinde taşkınlar yaşandı.

Şiddetli yağış Saraydüzü ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak ardından bazı köylerde taşkınlar meydana geldi. İlçeye bağlı Uluköy'de bulunan dere taştı, tarım arazilerine zarar verdi, bazı ev ve ahırları su bastı. Ayrıca köyün su şebekesi zarar gördü.

Kaynak: ANKA / Yerel

Saraydüzü Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title