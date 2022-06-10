Sinop'ta Polis Memuru Atık Malzemelerle Yaptığı "Diorama" ile Çevre Sorunlarına Dikkat Çekiyor - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu; çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunlara dikkati çekmek için "diorama" adı verilen üç boyutlu modeller yapıyor.

Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özkan Baloğlu, dokuz yıldır topladığı atık malzemelerle üç boyu modeller yapıyor.

"Diorama" sanatıyla tanışan Baloğlu; çiftlik, rüzgar değirmeni, sıfır atık ve sahil kenti gibi farklı temalarda "diorama" yaptı. Baloğlu, çalışmalarında çevre, iklim değişikliği ve hayvanlarla ilgili sorunları da ele aldı.

İklim değişikliği sorununa yönelik yaptığı dioramada tekne, araç lastiği, kurumuş otlar kullanarak bir göletten suların çekilmesini canlandırdı. Sokak hayvanlarına dikkati çekmek için de bakır telden ve ağaç atıklarından hayvan barınağı yaptı. Tahta parçalarından tarihi görünümlü ev, plastik malzemelerden ağaç, ağaç dallarından elektrik direkleri yaparak yapılaşma sorununa değinen Baloğlu, 'Türkiye Çevre Haftası'nda sergi açarak eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

"TAMAMLAMAM 3 SENEYİ BULDU"

Polis memuru Özkan Baloğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çevremde olan atık malzemeleri, taştır, topraktır, ağaç parçasıdır, teldir. Bunları toplayarak yaptım. Baktım güzel eserler çıkıyor ortaya, güzel şeyler çıkıyor. Bunu geliştirme yoluna gittim. Araştırdım. Bununla ilgili dünyada neler yapılıyor, yaptığım çalışmalar gibi çalışmalar var mı? Diaroma sanatıyla tanıştım. Yaptığım çalışmadan sonra diaroma sanatıyla tanıştım. Diaroma hayal gücüne dayalı olarak sanatçının kendi tasarım ve kültürüne bağlı olarak yapmış olduğu sanat olduğunu gördüm ve yaptığım çalışmalarda da kendi kültürümüzden esinlenerek içinde yaşadığımız kültürel farkındalıkları ortaya çıkartarak çalışmalarımı ortaya koydum. ve amacım her yaptığım çalışmada kendi kültürümüzün bir parçası olduğu için geçmişte yaşanmışlıkları anlıkta olsa eserime bakan birinin o anı anlık zihninde canlandırmasını istiyorum. Gördüğüm kadarıyla olumlu dönüşler de aldım. Eserlerimi inceleyip bakanlar bu konuda hem fikirler. Eserlerimde aynı şeyi aldıklarını geçmişe gittiklerini, kültürümüzü birebir yaşadıklarını ilettiler, bundan da çok memnun oldum. Amacıma bu noktada ulaşmış durumdayım. Çalışmalarım uzun soluklu, minimum sürede yaptığım eserlerim 2 ay 3 ayı buluyor. Bu eserim hemen hemen 3 seneyi buldu tamamlamam ama bunu yaparken yanında başka eserleri de 3, 4 tane eseri de yaptım."

ANKA / Yerel