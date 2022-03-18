Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
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Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıSİNOP Sinop'ta meydana gelen kazada otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

SİNOP Sinop'ta meydana gelen kazada otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Olay, saat 14.15'te Sinop Nokta mevkiindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NE 3716 plakalı otomobil sürücüsü K.T., kavşağa dönmek istediği sırada yanından geçen 57 KH 092 plakalı motorlu kurye ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü O.K., yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları, motosikletten dağılan afişleri kaldırarak dağılan motosiklet parçalarını topladı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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