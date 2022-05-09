SİNOP (İHA) - Sinop'ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sinop'un Mertoğlu köyü mevkiinde yola aniden çıkan çakala, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğü ekipleri telef olan çakalı olay yerinden aldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel