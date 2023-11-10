Sinop'ta otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametinden seyir halinde olan Oğuz Ç. kontrolündeki 57 AB 816 plakalı otomobil Serap Bülbül Özsöz isimli yayaya çarptı. Genç kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazazede, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.