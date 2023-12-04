Sinop'ta Ot Yangınında Üç Hektar Alan Zarar Gördü

MUSTAFA USTA

Sinop'ta meydana gelen ot yangınında yaklaşık üç hektar alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık bir buçuk saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın bugün saat 14: 00 sıralarında Adabaşı mevkiinde meydana geldi. Kurumuş otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başladı. Sinop Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri de daha sonra gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye erleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın bir buçuk saatte söndürüldü.