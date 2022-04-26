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Okul servisi alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Osman Aksu - Yerel
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Okul servisi alev topuna döndü Sinop'ta seyir halindeki okul taşıtı servis minibüsü, aniden çıkan elektrik arızasından dolayı bir anda alev aldı.

Okul servisi alev topuna döndü

SİNOP - Sinop'ta seyir halindeki okul taşıtı servis minibüsü, aniden çıkan elektrik arızasından dolayı bir anda alev aldı.

Olay, Kumkapı mevkiinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Evrek'e ait olduğu öğrenilen 57 S 0138 plakalı minibüs, öğrencileri almak için gittiği okul yolunda seyir halindeyken birden alev aldı. Yangın, bütün aracı sararken araç kullanılamaz hale geldi. Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin olaya zamanında müdahale etmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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