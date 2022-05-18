Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Gençlik Turnuvası başladı.

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Gençlik Turnuvası başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'E-Spor Gençlik Turnuvası' başladı. Ödüllü valorant turnuvasına katılan 5 takım ile 25 oyun sever, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili Osman Akçaoğlu, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuvada daha çok gence e-sporu sevdirmeyi amaçladıklarını ve eğlenceli bir gün geçirmeleri hedeflendiğini dile getirdi. Birinci takıma oyuncu klavyesi, ikinci takıma oyuncu faresi ve üçüncü takıma ise mouse pad hediye edileceği belirtildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Haftası, gençlik, Espor, Sinop, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title