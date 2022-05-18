Sinop'ta ödüllü e-spor turnuvası - Haberler

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü E-Spor Gençlik Turnuvası başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'E-Spor Gençlik Turnuvası' başladı. Ödüllü valorant turnuvasına katılan 5 takım ile 25 oyun sever, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkan Vekili Osman Akçaoğlu, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuvada daha çok gence e-sporu sevdirmeyi amaçladıklarını ve eğlenceli bir gün geçirmeleri hedeflendiğini dile getirdi. Birinci takıma oyuncu klavyesi, ikinci takıma oyuncu faresi ve üçüncü takıma ise mouse pad hediye edileceği belirtildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel