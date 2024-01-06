Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı

SİNOP - Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Sinop kent merkezi limandaki kayıkların üzerinde görüntülendi.

Kentin iç liman mevkiindeki bir balıkçı teknesinin üzerine çıkan su samuru kimseye aldırış etmedi, balıkçı ağlarının üzerinde kaşıntısı gidermeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Sevimli hayvan kaşıntısını gidermeye çalışırken zaman zaman da çevre kontrolü yapmayı ihmal etmedi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.