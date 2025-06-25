Sinop'ta Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Trafik Güvenliği Seferberliği

Sinop'ta Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Trafik Güvenliği Seferberliği
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Sinop'ta yaz aylarında artan motosiklet kullanımı nedeniyle başlatılan trafik güvenliği seferberliğinde denetim ve eğitim faaliyetleri yoğunlaştırıldı. 2025'in ilk 5 ayında denetim sayısında geçen yıla göre önemli artış kaydedildi. Motosiklet kazalarının önlenmesi için sürücülere eğitim verildi.

Sinop'ta yaz aylarında artan motosiklet kullanımına karşı, "sıfır can kaybı" vizyonu çerçevesinde başlatılan trafik güvenliği seferberliğinde hem denetimler hem de eğitim faaliyetleri yoğunlaştı. 2025'in ilk 5 ayında yapılan denetim sayısı geçen yılın iki katına çıktı.

Sinop'ta emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamada, sadece ceza değil, eğitimle de kalıcı bir trafik bilinci oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Denetimlerde rekor artış

2024'ün ilk 5 ayında kontrol edilen 8 bin 473 motosiklet sayısı, 2025'in aynı döneminde yüzde 100 artarak 16 bin 905'e yükseldi. Aynı dönemde trafikten men edilen motosiklet sayısı ise yüzde 83 artışla 110'dan 201'e çıktı. Ancak tüm bu denetimlere rağmen motosiklet kaynaklı kazalarda artış yaşandığı, bu nedenle sürücü davranışlarının eğitim yoluyla düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.

Binlerce sürücüye eğitim verildi

Motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında 2025'in ilk 5 ayında bin 241 sürücüye kask kullanımı, reflektif yelek giyilmesi, hız sınırlarına uyulması ve diğer temel trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Ayrıca okullarda öğrencilere yaya önceliği, hatalı sollama ve sinyal verme gibi konularda trafik güvenliği bilinci aşılandı.

"Bir kural, bir ömür"

Yetkililer, "Bir kural, bir ömür" sloganıyla tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet ederek, "Biz sizler için sahadayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım" çağrısında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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