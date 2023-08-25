Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, 12.40'ta Sinop Gelincik Mahallesi'nde bulunan Diyojen Heykeli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 GPJ 368 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Berkay Yerli (22), yolda bulunan kasisi geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kendi imkanlarıyla yerden kalkan kazazede, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.