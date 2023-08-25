Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Sinop'ta motosiklet devrildi: 1 yaralı
SİNOP - Sinop'ta motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, 12.40'ta Sinop Gelincik Mahallesi'nde bulunan Diyojen Heykeli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 GPJ 368 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Berkay Yerli (22), yolda bulunan kasisi geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kendi imkanlarıyla yerden kalkan kazazede, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıfat Yılmaz - Yerel