Sinop'ta Miniklere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Ada Anaokulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte minik öğrencilere el hijyeni, sağlıklı beslenme, diş fırçalama ve hareketli yaşam konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekiplerinin görevleri anlatılarak çocuklar ambulans ve UMKE aracını yakından inceleme fırsatı buldu.

Eğlenceli ve öğretici aktivitelerle geçen programda öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de sağlıklı yaşam ve acil durum farkındalığı konusunda bilinç kazandı. - SİNOP