Sinop'ta meydana gelen hortum paniğe yol açtı
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla hortumun görüntülerini kaydetti. Hortum herhangi bir maddi hasara yol açmadı.
MUSTAFA USTA
(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen hortum, çevre sakinlerinde paniğe yol açtı.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde meydana gelen hortum, Çatalzeytin ilçesi açıklarından da görüldü. Olay anına tanıklık eden çok sayıda vatandaş, cep telefonu kameralarıyla hortumun görüntüsünü kaydetti. Uzun süre denizde izlenen hortum herhangi bir maddi hasara yol açmazken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.