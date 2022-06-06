Sinop'ta Markete Silahlı Saldırı: "Ben Devletten, Kolluk Kuvvetlerinden Olayın Akıbetini, Sonucunu Bulmalarını İstiyorum" - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'ta bir markete gündüz vakti pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay anında içerde müşteri olmaması can kaybı yaşanmasını önledi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken marketin sahibi Vural Ali Yütük, "Üç ay önce ben bunu dile getirmiştim, 'tehdit ediliyorum' diye. Araştırıldı ama bir sonuç bulunamadı. Ben, devletten, kolluk kuvvetlerinden olayın akıbetini, sonucunu bulmalarını istiyorum" dedi.

Olay, Sinop'taki Atatürk Caddesi üzerinde dün 18: 00 sıralarında meydana geldi. Pompalı tüfekli bir saldırgan, kalabalığın arasından koşarak markete iki el ateş etti, daha sonra yolun başında bulunan Sinop Adliye Sarayı'na giderek teslim oldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İşletme sahibi Vural Ali Yütük, saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASI ÜZÜCÜ"

"Marketimize silahlı saldırı düzenlendi. 19-20 yaşlarında olduğunu öğrendik gençlerin. Üç ay öncesinde de tekrar tarafımıza, dükkanımıza mermi çekirdeği koyularaktan tehdit olarak algıladığımız bir sonuç ortaya çıkmıştı. Biz, bunu tabii avukatlarımız aracılığıyla yetkilere bildirdik, bir sonuç alamadık, kişiler bulunamadı. Koruma talebinde bulunmadık ama kim ve kimler tarafından yapıldığının araştırılması adına şikayetçi olmuştuk. Bulunmadı ve sanki suçu bizi uyduruyoruz gibi bir algı oldu. Üç ay sonra da dükkanımıza gündüz vakti kalabalığın içinde, ana cadde üzerinde mermi atılması olayı oldu. Bizim canımız Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet. Sinop'un göbeğinde, merkezinde, huzur kentinde böyle bir olay yaşanması çok üzücü. O an orada çocuğumuz olabilirdi. Olay anında arkadaşımız vardı, dükkanı bekliyordu. Adam hiçbir şeyden habersiz, başına mermi isabet edebilirdi. İşletmede o anda, Allah kayırdı ki müşteri yoktu. Üç ay önce ben bunu dile getirmiştim, 'tehdit ediliyorum' diye. Araştırıldı ama bir sonuç bulunamadı. Ben, gencecik çocuklara da üzülüyorum. Bu tür şeylere gelmesinler. Üzücü. Sicilleri bozuluyor ve ana cadde üzerinde böyle bir şeylerle karşılaşmak iyi bir şey değil. Ben, devletten, kolluk kuvvetlerinden olayın akıbetini, sonucunu bulmalarını istiyorum."

Görüntü dökümü:

*Ali Vural Yütük

*Saldırı anı güvenlik kamerası görüntüler

*Detay görünüler

ANKA / Yerel