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Sinop'ta Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Sinop'ta Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin özverili çalışmalarıyla sağ salim kurtarıldı. Olay, araçlarının kara saplanmasının ardından meydana geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, araçları kara saplanıp mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Boyabat ilçesi Çattepe Köyü Dümenlik Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 07.25'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çattepe köyü Dümenlik Yaylası mevkiinde aracın yoldan çıkması sonucu 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı ulaştı. Hızla harekete geçen AFAD ekipleri, olay bölgesine hareket ederek kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kara saplanan araç kardan çıkarıldı ve mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan mahsur kalan 4 kişinin firma çalışanı oldukları, nöbet değişimi için gelirken yolda araçları kara saplanarak mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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