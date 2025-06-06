Sinop'ta Kurbanlık İnek Kaçtı, Köyde Panik Yaşandı
Sinop'un Çobanlar köyünde, Kurban Bayramı sırasında kesim için hazırlanan büyükbaş inek, kasabın elinden kaçtı. Hayvanın köy içinde koşması kısa süreli paniğe neden oldu. Köylüler ineği yakalamak için seferber olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sinop'ta kurbanlık kaçtı, köyde kısa süreli panik yaşandı
SİNOP - Sinop'ta kurban kesimi sırasında kaçan büyükbaş hayvan, kısa süreli panik yaşattı.
Sinop'un merkeze bağlı Çobanlar köyünde Kurban Bayramı'nın ilk günü ilginç anlara sahne oldu. Kesim için hazırlanan kurbanlık inek, kasabın elinden son anda kaçtı. Aniden kontrolden çıkan hayvan, köy içinde koşarak kısa süreli paniğe neden oldu.
Vatandaşlar ineği yakalamak için seferber olurken, bazıları da korkuyla kenara çekildi. Kısa süren kovalamacanın ardından inek, köylülerin yardımıyla yakalanarak tekrar kesim alanına götürüldü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ineğin koştuğu, vatandaşların ve kasabın peşinden gitmeye çalıştığı anlar yer aldı.