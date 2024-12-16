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Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Projesi Başlatılıyor

Sinop'ta Köy Yaşam Merkezleri Projesi Başlatılıyor
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Sinop'ta, sosyal hayatı canlandıracak 'Köy Yaşam Merkezleri Projesi' ile kullanılmayan köy okulları ve kamu binaları, köylülerin hizmetine sunulacak. Proje ile köylerde kadınların sosyal hayatı desteklenecek ve çeşitli eğitim imkanları sağlanacak.

Sinop'ta hayata geçirilecek "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" ile köylerde sosyal hayat canlanacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın başkanlığında, Sinop'ta hayata geçirilecek olan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında, basın bilgilendirme ve iş birliği protokol toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mustafa Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, ilgili birim amirleri ve ilgili köy muhtarı katıldı.

Vali Özarslan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında, ilk etapta Kabalı, Kılıçlı, Uzungürgen, Melikşah, Demirci ve Abalı köylerimizde olmak üzere 6 adet Köy Yaşam Merkezlerini 6 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile köylerimizde uzun yıllardır atıl halde bekleyen köylerdeki kamu binalarını özelikle de kapalı ve kullanılmayan köy okullarını yeniden köyde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine kazandırıyoruz. Hem terk edilmiş, atıl/kullanılmayan bir fiziki kapasiteyi verimli bir şekilde kullanmaya hem de köylerimizin sosyal hayatını özellikle kadınlarımıza yönelik canlandırmayı hedefliyoruz. Kısaca köylümüzün buluşma merkezi ve yaşam boyu eğitim merkezlerini oluşturmak istiyoruz. İnşa edeceğimiz Köy Yaşam Merkezlerimizin kapalı alanları; muhtarlık toplantıları, köy ihtiyar Heyeti toplantıları ve muhtarlık hizmet binası olarak kullanılabilecektir. Bunun yanında; kişisel gelişimle ve meslek edindirmeyle ilgi eğitimler, tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslar, kadınlar kooperatiflerinin çalışmaları, seminerler amaçlı kullanılacaktır. Bunun yanı sıra Köy Yaşam Merkezlerimizin hem kapalı hem de açık/bahçeleri/ alanları; düğün, nişan, sünnet gibi özel gün kutlamaları ile bayramlaşma gibi sosyal faaliyetlerde, geleneksel müzik etkinlikleri gibi kültürel faaliyetlerde, çocuklarımız içinde oyun alanları olarak da vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır" dedi.

Açıklamalarına devam eden Vali Özarslan, "Bu süreçte amacımız, sadece binaları yenilemek değil; aynı zamanda köylerimizin ruhunu ve kimliğini koruyarak, bu mekanları hayat/yaşam dolu alanlara dönüştürmektir. Köy Yaşam Merkezlerimiz; sadece birer bina olmayıp, bizim kültürel değerlerimizin, dayanışmamızın ve köy hayatımızdaki komşuluk bağlarının en güzel yansıyacağı mekanlar olacak. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, köylerimizin, kırsalın kalkınması demek, Türkiye'nin kalkınması demektir. Bu proje sayesinde, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve köylerimizi yeniden cazibe merkezleri haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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