Sinop'ta Köpeğin Dronu Takibi Gülümsetti

Sinop'ta Köpeğin Dronu Takibi Gülümsetti
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Sinop'ta bir köpek, havada uçan drona havlayarak tepki verdi ve onu yakalamak için defalarca zıpladı. Dron operatörünün yükselttiği cihazı yakalayamayan köpeğin ısrarlı takibi görüntülendi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir köpeğin havada uçan dronu fark ettikten sonra yakalamaya çalıştığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Sahada yapılan çekim sırasında dronu gören köpek, önce havlayarak tepki verdi, ardından havalanan cihaza ulaşmak için defalarca zıpladı. Dron operatörünün yükselttiği cihazı yakalayamayan köpeğin ısrarlı takibi saniye saniye kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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